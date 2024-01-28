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مراسل تلفزيون فلسطين في غزة يسقط مغشيا عليه بسبب الجوع والإرهاق

منذ 3 ساعات
مراسل تلفزيون فلسطين في غزة يسقط مغشيا عليه بسبب الجوع والإرهاق

وطنا اليوم:أُغمي على مراسل تلفزيون فلسطين في غزة عمرو الداهودي أثناء رسالة مباشرة على الهواء، وفق ما أظهر فيديو نشرته نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
وفي فيديو مدّته 11 ثانية، تظهر المذيعة في استديو القناة وهي تسأل مراسل تلفزيون فلسطين في غزة عمرو الداهودي عن غلاء الأسعار في غزة، لنشاهد بعدها المراسل الشاب وهو يسقط أرضاً.
ويعمل الصحافيون الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل ظورف مأساوية، إذ يستهدفهم الاحتلال بشكل مباشر وشبه يومي، ما أدّى إلى قتل أكثر من 119 صحافياً منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما فقد أكثر من مراسل وصحافي ومصوّر بيوتهم وأفراداً من عائلاتهم.
كذلك، يضطر الصحافيون إلى تغطية يوميات حرب الإبادة من دون معدات أساسية، في ظل منع الاحتلال إدخال أي معدات إعلامية إلى القطاع منذ بدء العدوان. كما أن قطع الاتصالات والإنترنت يجعل عملهم اليومي مهمة شاقة في كل لحظة.
أما مقار المؤسسات الإعلامية فدمّرها الاحتلال بشكل كلي أو جزئي، ما جعل العمل فيها مستحيلاً، لذا يضطر الصحافيون والمراسلون إلى إعداد تقاريرهم في الشارع أو في خيم النزوح أو أي نقطة تتوفّر فيها خدمة الإنترنت، سواء قرب المستشفيات أو مقار المنظمات الدولية.
وانتقدت المؤسسات الدولية، خصوصاً لجنة حماية الصحافيين و”مراسلون بلا حدود”، تعامل الاحتلال مع الصحافيين الفلسطينيين، سواء لناحية القتل المتعمّد منذ بداية العدوان أو الاعتقال العشوائي للمراسلين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من دون أي تهم حقيقية موجّهة لهؤلاء.

 


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