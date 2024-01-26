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البرد والأمطار يهددان حياة آلاف النازحين في غزة

منذ ساعة واحدة
البرد والأمطار يهددان حياة آلاف النازحين في غزة

وطنا اليوم:حذر الدفاع المدني بغزة من أن حياة عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.
وطالب الدفاع المدني اليوم الجمعة، في منشور عبر حسابه في وسائل التواصل، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ للقطاع بشكل عاجل.
وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات لإجلاء النازحين والمرضى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خانيونس وأماكن أخرى في قطاع غزة.


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