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العدل الدولية ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

منذ 5 ساعات
العدل الدولية ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

-محكمة العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
-محكمة العدل الدولية: لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
-محكمة العدل الدولية: قد نمارس صلاحياتنا بشكل يلبي مطالب جنوب إفريقيا في القضية
– محكمة العدل الدولية ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وطنا اليوم:أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة خلال قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إنها ترى وفق بنود اتفاقية الإبادة الجماعية وجود تطابق بين ما ورد فيها وما يعانيه الفلسطينيون في غزة.
وأقرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وأكدت المحكمة خلال قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل قبولها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.
وقالت في جلستها إنها تعي حجم المأساة الإنسانية في غزة التي تؤثر على المنطقة، معربة عن قلقها على استمرار خسارة الحياة هناك.
وأكدت عدم قبولها طلب إسرائيل برفض القضية، مشيرة بالوقت ذاته إلى امتلاكها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة إنه قد تمارس صلاحياتها بشكل يلبي مطالب جنوب إفريقيا في القضية.
وشددت المحكمة على أن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب ما بين من قتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلا.
وبينت أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل بعد 7 تشرين الأول نتج عنها الكثير من القتل والإصابات ونزوح الكثير من السكان وتدمير كبير للبنى التحتية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضافت المحكمة: ” أخذنا بعين الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي”.


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