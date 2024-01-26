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مهند جبريل صاحب مقولة حلل يا دويري.. يعلو شهيدا

منذ 5 ساعات
مهند جبريل صاحب مقولة حلل يا دويري.. يعلو شهيدا

وطنا اليوم:استشهد المجاهد القسامي مهند رزق جبريل صاحب الكلمة الشهيرة “حلل يا دويري” جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأعلن طارق جبريل، شقيق الشهيد “مهند” على صفحته على فيسبوك نبأ استشهاد شقيقه، كاشفًا أنه صاحب العبارة المشهورة “حلل يا دويري”، التي رددها “مهند” في أحد المشاهد التي نشرتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، خلال استهداف قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب البرية.
وقال شقيق الشهيد: “مهند رزق محمد جبريل” أخي أولًا وابني ثانيًا، شهيدًا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا”.
وتابع: “مهند صاحب الكلمة الشهيرة التي سمعها كل العالم على شاشة قناة الجزيرة “حلل يا دويري”، يرتقي إلى الجنان بعدما أثخن في أعداء الدين الخنازير مقبلًا غير مدبر”.
وختم بالقول: “اللهم اجمعنا به وبمن نحب عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبله في جنانك، واجعل عمله خالصًا لوجهك الكريم”.

 


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