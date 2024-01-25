النشامى على موعد مع أسود الرافدين في دور ثمن النهائي في كأس آسيا

وطنا اليوم:يلاقي المنتخب الوطني لكرة القدم، في دور ثمن النهائي مع المنتخب العراقي ضمن منافسات كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وستلعب المباراة على ملعب خليفة الدولي يوم الاثنين المقبل عند الساعة 14:30 بتوقيت الأردن.

وحل منتخب النشامى في المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد فوز على ماليزيا برباعية نظيفة، ثم تعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسر في الأخيرة أمام البحرين بهدف واحد.