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المنتخب الأردني يتأهل رسميا لثمن نهائي كأس آسيا

منذ 4 ساعات
المنتخب الأردني يتأهل رسميا لثمن نهائي كأس آسيا

وطنا اليوم:حسم منتخب الأردن تأهله رسميا لثمن نهائي كأس آسيا، قبل مباراته غدا أمام البحرين.
وتأهل منتخب الأردن كأفضل ثالث بأسوأ الاحوال، لكنه في حال تعادله غدا مع البحرين أو فوزه، فإنه سيكون مرشحا ليكون وصيفا للمجموعة الخامسة.
وقد يتأهل النشامى من موقع الصدارة في حال تعثر كوريا الجنوبية أمام ماليزيا في لقائهما غدا.
وجاء تأهل الأردن وكوريا الجنوبية، بعد خسارة إندونيسيا اليوم الأربعاء أمام اليابان 1-3 ضمن المجموعة الرابعة.
ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.
وتأهل عن المجموعة الأولى قطر وطاجيكستان، وعن المجموعة الثانية أستراليا وأوزبكستان، إلى جانب سوريا كأفضل ثالث.
وفي المجموعة الثالثة تأهلت إيران والإمارات فيما حصدت فلسطين بطاقة العبور كأفضل ثالث.
وفي المجموعة الرابعة حصدت إندونيسيا “3 نقاط”، رغم خسارتها أمام اليابان 1-1 لكن حظوظها في التأهل تبقى قائمة في حال خسارة البحرين “3 نقاط” بنتيجة كبيرة أمام الأردن، أو في حال تعثر عمان “نقطة واحدة” وقيرغيزستان “دون نقاط”، بالتعادل في المجموعة السادسة.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل أول وثاني كل مجموعة للدور المقبل إلى جانب 4 منتخبات حصلت على أفضل ثالث في المجموعات الست.


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