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الأردن يرسل طائرتي مساعدات إلى غزة

منذ 3 ثواني
الأردن يرسل طائرتي مساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، من خلال خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية في القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طائرتي مساعدات إغاثية وإنسانية، لمساندة الأهل في قطاع غزة.
وتضم الطائرتان مستلزمات طبية وأدوية، لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: “إن الهيئة عمدت إلى تجهيز المواد الطبية والأدوية الضرورية والرئيسية، نظراً لسوء الوضع الصحي في قطاع غزة، وحسب قوائم الاحتياجات الواردة إليها”.
ويأتي إرسال هذه المساعدات ضمن الجهود التي يبذلها الاردن، للوقوف إلى جانب الأهل في قطاع غزة.
ووصل مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأحداث إلى (45) طائرة و(248) شاحنة من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية.
يشار إلى أن الطائرتين غادرتا اليوم إلى جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإرسال المساعدات برًّا إلى غزة عبر معبر رفح.


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