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منتخب فلسطين يحقق إنجازا تاريخيا بكأس آسيا ويتأهل للدور الثاني

منذ 4 ساعات
منتخب فلسطين يحقق إنجازا تاريخيا بكأس آسيا ويتأهل للدور الثاني

وطنا اليوم:سجل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم انجازا تاريخيا، ليتأهل كأفضل ثالث للدور الثاني من كأس آسيا في قطر، بعد فوزه على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف نظيفة، مستفيدا من خسارة المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف أمام إيران.
وأنهى منتخب فلسطين الشوط الأول من مبارته أمام هونغ كونغ متقدما بهدف نظيف عن طريق عدي الدباغ عند الدقيقة 12، ومع بداية الشوط الثاني سجل المنتخب الفلسطيني هدفه الثاني عن طريق زيد القنبر عند الدقيقة 48، ليضيف عدي الدباغ هدف المنتخب الفلسطيني الثالث عند الدقيقة 60.


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