بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حماس تكشف تفاصيل مقتل 24 جندي من الاحتلال في غزة

منذ 6 ساعات
حماس تكشف تفاصيل مقتل 24 جندي من الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:كارثة في غزة”، “الحادثة الأصعب”، “صباح صعب لا يطاق”.. هذه العبارات هي من أكثر العبارات تداولا على منصات التواصل الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 24 ضابطا وجنديا بمعارك غزة خلال 24 ساعة.
الى ذلك كشفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل مقتل 24 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت القسام في رسالة عبر قناتها على منصة “تيليغرام”، إنه في تمام الساعة الرابعة من مساء أمس الاثنين، تمكن المقاومون من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد.
وأضافت أن الاستهداف أدى لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزة القوة ونسف المنزل بشكل كامل عليها.
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع ذلك دمر المجاهدون دبابة “ميركافا” كانت تؤمن القوة بقذيفة “الياسين 105″، كما فجروا حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد في نفس المكان، ما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح.
وأكدت كتائب القسام أن المقاومين انسحبوا بعد ذلك وعادوا إلى قواعدهم بسلام
وكشف تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ما حدث في خان يونس أمس:
خلية مسلحين أطلقت قذائف آر بي جي على المبنيين بعد إقدام قوة عسكرية على تفخيخهما.
الخلية ظهرت فجأة من بين الحقول واقتربت لمسافة عشرات الأمتار ثم تمكنت من الفرار.
الخلية أطلقت قذيفة على دبابة محاذية للمبنيين ما أدى إلى مقتل جنديين كانا بداخلها.
المبنيان المستهدفان هدما بسبب المواد المتفجرة التي استخدمتها قواتنا.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي:
لا نزال نقاتل والمعركة ستكون طويلة وسنحتاج إلى قوات الاحتياط مجددا.
سنواصل قتال حماس بعزم كبير من أجل حقنا في العيش بأمان.
جنودنا سقطوا في معركة خلال عملية دفاعية بالمنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية وغزة.
العملية كانت تهدف لتهيئة الظروف الأمنية لعودة سكان منطقة غلاف غزة إلى بيوتهم بأمان.
سنجري تحقيقا معمقا وسنستخلص العبر كي لا يتكرر مثل هذا الحادث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:16

شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)

21:12

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي الشباطات والسميرات والمجالي والمعاني والداوود والسماوي

20:48

وفاة مسنة أردنية اثر سقوطها عن سريرها

20:37

ضبط مقلعين مخالفين في منطقة الرويشد

20:34

الحكومة عن التبرعات لغزة: أخلاق الأردنيين عالية ويميزون بين الغث والسمين

20:27

منتخب فلسطين يحقق إنجازا تاريخيا بكأس آسيا ويتأهل للدور الثاني

20:15

الخارجية: نرفض أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوماً مصدراً لتهديد أمن سوريا

19:44

منح دراسية للطلبة الأردنيين في تركيا

19:33

الاحتلال ينقل عدوانه على غزة إلى المرحلة الثالثة

19:23

الهيئة الخيرية: وصول دفعة جديدة من المساعدات لأهلنا في غزة

19:19

وسط أجواء التغير المناخي التربية البيئية طريق المستقبل الجميل : حلقة نقاشية

19:15

الصفدي يشدد على أن خطر توسع الحرب الإسرائيلية على غزة يزداد

وفيات
شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)وفيات الثلاثاء 23-1-2024والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024وفيات الأحد 21-1-2024