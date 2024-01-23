الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية السورية إن لا مبرر للضربات الأردنية على أراضيها، مبدية أسفها بشدة للضربات الجوية الأردنية على مناطق في سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء، بأن “سورية تعرب عن الأسف الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية”.

وأوضحت أن أن سلاح الجو الأردني شن ضربات جوية داخل الأراضي السورية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين

مكافحة التهريب

كذلك أشارت إلى أن دمشق مستمرة في التصدي لكل الممارسات والجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات.

وذكرت الخارجية السورية أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري مؤخراً لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة للبلدين.