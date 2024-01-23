بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا

منذ 3 ثواني
الخارجية السورية: لا مبرر للضربات الأردنية على أراضينا

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية السورية إن لا مبرر للضربات الأردنية على أراضيها، مبدية أسفها بشدة للضربات الجوية الأردنية على مناطق في سوريا.
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء، بأن “سورية تعرب عن الأسف الشديد جرّاء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية”.
وأوضحت أن أن سلاح الجو الأردني شن ضربات جوية داخل الأراضي السورية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين

مكافحة التهريب
كذلك أشارت إلى أن دمشق مستمرة في التصدي لكل الممارسات والجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات.
وذكرت الخارجية السورية أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري مؤخراً لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة للبلدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:31

الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) وجامعـة العلــوم والتكنولوجيـا الأردنية توقعان مذكرة تفاهم

15:28

عقوبات أميركية على فلاي بغداد تثير غضب العراقيين

15:15

اللجنة المالية النيابية تنهي مناقشات الموازنة العامة 2024

15:07

الروابدة: برنامج التشغيل الوطني وفر 33 ألف عقد عمل في 2023

15:06

سامسونج إلكترونكس المشرق العربي تعلن بدء الطلب المسبق على السلسلة الأحدث من هواتفها الاستثنائية Galaxy S24 في السوق الأردنية

14:53

“صناعة عمان” تبحث عقد منتدى اعمال أردني باكستاني

14:51

جامعة البترا توقع مذكرة تعاون مع شركة الحوسبة الصحية لتنمية مهارات المعلوماتية الصحية للطلبة وتطوير المساقات وتبادل الخبرات

14:34

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

14:29

الصفدي الى نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن

14:17

إسقاط طائرة مُسيّرة بالقرب من الحدود الأردنية السورية

14:08

فيلادلفيا تناقش ملفت التدريب المهني

14:06

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محلياً

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-1-2024والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة اللهوفيات الإثنين 22-1-2024وفيات الأحد 21-1-2024وفيات الجمعة 19-1-2024