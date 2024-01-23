جامعة البترا توقع مذكرة تعاون مع شركة الحوسبة الصحية لتنمية مهارات المعلوماتية الصحية للطلبة وتطوير المساقات وتبادل الخبرات

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية/ أكاديمية حكيم بهدف تنمية مهارات المعلوماتية الصحية، وعقد جلسات تدريبية وتوعوية للطلبة من الكليات والأقسام المعنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب طلبة الجامعة المنتسبين للكليات الصحية على أسس المعلوماتية الصحية، والتدريب على آلية عمل “برنامج حكيم” التي يحتاجها الطلبة في حياتهم العملية بعد التخرج، وتعزيز المعرفة المتخصصة بأنظمة المعلوماتية الصحية التي تعد جزءاً مهماً لتهيئة الخريجين لسوق العمل.

ووقع المذكرة نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، والرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر إبراهيم عايش.

كما تضمنت بنود المذكرة تعزيز التعاون والمشورة في المجالات الثقافية، والتعليمية، والأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى جلسات تدريبية في ريادة الأعمال، وجلسات توعوية لطلبة الكليات الطبية، والكوادر التدريسية، حول كيفية استخدام المعلومات والبحوث المتوفرة في مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية (علم) لأغراض البحث العلمي، واستخراج المعلومات الطبية الموثوقة والمدعمة بالأدلة.

وشكر نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي كل من ساهم في عقد هذه الاتفاقية لما من دور كبير في تطوير القطاع الطبي في الأردن متمنياً ان تساهم بالحد من الأخطاء الطبية .

وعبر المدير التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر إبراهيم عايش عن سعادته بالتعاون مع جامعة البترا، وتفاؤله بمخرجات هذه الاتفاقية وأكد التزام أكاديمية (حكيم) بمواصلة دورها الرائد في زيادة مستويات الوعي والتدريب لطلبة الجامعات المحلية المتخصصين فى مجال المعلوماتية الصحية وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على تحقيق أهداف برنامج (حكيم).

كما تتضمن بنود المذكرة التعاون المشترك لربط العلوم النظرية بالعلوم التطبيقية المتعلقة بموضوع الدورات التدريبية.

حضر توقيع الاتفاقية مساعد الرئيس للتعاون الدولي الدكتورة كنزة منصور وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور اياد الملاح ومدير وحدة ضمان الجودة ولقياس الدكتور احمد القاسم والدكتور نضال حسين من كلية الهندسية ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات ومديرة مكتبة الجامعة منار رمضان ومديرة دائرة العلم والمعرفة أفنان جبريل ومسؤول أكاديمية حكيم المهندس حمزة الجعافرة