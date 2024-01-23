تخريج طلبة كلية الزعيم الجوية القطرية بمشاركة مرشحين أردنيين

وطنا اليوم:شهدت الدوحة صباح اليوم الثلاثاء، تخريج الدفعة الـ11 من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، ومن ضمنهم مجموعة من الطلبة الأردنيين.

وحضر حفل التخريج الذي جرى بمقر الكلية في قاعدة العديد الجوية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين القطريين، وعدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية والجامعية، وممثلين عن دول عربية وأجنبية.

وبلغ إجمالي عدد خريجي الكلية، 112 طالبا، من بينهم 26 طالبا من الأردن والكويت والجزائر والسودان وتونس، إضافة إلى طلبة من بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا وفرنسا ورواندا.

وشهد الحفل، عرضا جويا بعدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، شملت طائرات الرافال والتايفون وإف 15 وطائرات النقل من نوع سي 130 وسي 17، وطائرات الهيلوكوبتر من نوع أغوستا 139، كما شاركت في العرض مجموعة من طائرات التدريب التابعة للكلية من نوع بي سي 21 والسوبر موشاك وطائرات الهيلوكوبتر من نوع إن إتش 90.

وتخرّج كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية التي تأسست عام 2014، ضباط مقاتلين طيارين وتخصصات مساندة من مراقبة جوية ونظام تسليح وجناح ثابت.

وتتراوح مدة الدراسة في الكلية ما بين 3 – 4 سنوات حسب مستوى الطالب في اللغة، ويُمنح المرشح الذي ينهي الدراسة بنجاح شهادات في الدبلوم العسكري الجوي، البكالوريوس في العلوم الجوية، وشهادة طيران.