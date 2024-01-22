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عمان الأهلية تشارك بورشة العمل الإقليمية السابعة لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الصيدلة

منذ ثانيتين
عمان الأهلية تشارك بورشة العمل الإقليمية السابعة لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الصيدلة

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية، ممثلة بالمحاضر أروى الخطيب، نائب عميد كلية الصيدلة للاعتماد والجودة، بورشة العمل الإقليمية السابعة لتطوير الهيئة التدريسية لكليات الصيدلة، التي تضمنت تقديم ثلاث ملخصات، سلطت الضوء على التزام الكلية بالنهوض بتعليم الصيدلة.
هذه الورشة كانت بالتعاون بين الجمعيات الأكاديمية، والرابطة الأمريكية لكليات الصيدلة، وجامعة الخليج الطبية، ومجلس اعتماد تعليم الصيدلة.
وكان محور المناقشات هو الأساليب المبتكرة في تقييم تعليم الصيدلة في ثلاثة مجالات رئيسية:

1. تعزيز ملاحظات الطلاب: التركيز على استخدام أدوات التصنيف في تعليم الصيدلة لتقديم تعليقات أكثر فعالية.

2. التكامل التكنولوجي: استكشاف دور البرمجيات والتكنولوجيا في التقييم البرنامجي.

3. استراتيجيات التقييم البرنامجي: مشاركة النهج الفريد الذي تتبعه جامعة العين في التقييم البرنامجي في تعليم الصيدلة.
ومن الجدير بالذكر إن مشاركة جامعة عمان الأهلية في هذه الورشة تؤكد دورها كمؤسسة رائدة في تقديم تعليم صيدلي عالي الجودة ومبتكر وتعمل أيضًا على تشكيل مستقبل تعليم الصيدلة على المستوى الإقليمي والعالمي


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