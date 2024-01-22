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جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني لرفع الأثقال

منذ ساعتين
جامعة البترا توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني لرفع الأثقال

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأردني لرفع الأثقال. وقع الاتفاقية عن الجامعة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعن اتحاد رفع الأثقال رئيس الاتحاد إبراهيم العميان، وهيثم هياجنة.
حضر التوقيع عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم العلوم التربوية الدكتور هشام العميان، والدكتور تاج الوديان، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية علاء عربيات، ورئيس قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة محمد العزام.
وجاءت الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وقعتها عمادة شؤون الطلبة مع الاتحادات الرياضية لبناء جسور التعاون بين الجامعة والاتحادات، التي تهدف إلى تبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وخدمة المجتمع المحلي.

 


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