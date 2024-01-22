الاتحاد المصري يعلن سفر صلاح إلى ليفربول للعلاج

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم امس الأحد، أن قائد منتخب “الفراعنة” محمد صلاح سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج من الإصابة التي تعرض لها أمام غانا (1-1) يوم الخميس الماضي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي له: “بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادى ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غدا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل”.

وتعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام غانا.

يذكر أن محمد صلاح سجل هدف التعادل الثاني لمنتخب مصر في مرمى موزمبيق (2-2)، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وشارك صلاح أيضا في المباراة الثانية أمام غانا (1-1)، يوم الخميس الماضي، ولكنه غادر الملعب في الوقت الضائع للشوط الأول، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب الرأس الأخضر الذي ضمن تأهله إلى الدور الثاني للبطولة.

سوف يحضر مباراة المنتخب ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر، غدا الاثنين، وبعدها يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي له: “بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادى ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غدا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل”.