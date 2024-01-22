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التربية: الانتهاء من توزيع الكتب نهاية الأسبوع

منذ 6 ساعات
التربية: الانتهاء من توزيع الكتب نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أنه سيتم الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية على الطلبة بشكل كامل مع نهاية الأسبوع الحالي.
وقال إن 95% من الكتب المدرسية تم توريدها لمديريات التربية التي بدورها قامت بتوزيعها على المدارس، وبقي 13 عنواناً من هذه الكتب ( غير أساسية)، سيتم الانتهاء من توزيعها مع نهاية الأسبوع الحالي.
وبين المساعفة أن هناك نوعين من الكتب المدرسية، كتب المرحلة الاساسية (رياض الأطفال – الصف العاشر) وهي مجانية كونها مرحلة الزامية، والثانية كتب مرحلة الثانوية العامة التي يقوم الطلبة بشرائها.
وأوضح أن الاختلاف في أوقات الدوام بين المدارس الحكومية والخاصة، راجع لاتباع المدارس الحكومية نظاماً جديداً يتعلق بالفاقد التعليمي، وذلك كون الدراسات التشخيصية أثبتت أن حجم الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية أكبر من الخاصة.


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