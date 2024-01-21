مقتل اثنين من وحدة حماية كبار الشخصيات في حزب الله بمسيرة إسرائيلية

وطنا اليوم:أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأحد أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من حاجز الجيش في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان مما أدى إلى تدميرها. وذكرت الوكالة أن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخا على السيارة مما أدى إلى تدميرها واحتراق سيارة أخرى كانت بقربها.

وفي السياق، ذكرت مصادر امنية أن اثنين من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلا اليوم الاحد في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان.

وقالت مصادر أمنية إن تسلسلهما القيادي لم يكشف عنه بعد أحدث غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل التي استهدفت العشرات من مقاتلي حزب الله في المنطقة.

وذكرت مصادر أن قتيلي حزب الله في كفرا جنوبي لبنان من وحدة حماية كبار الشخصيات والقادة. وأضافت المصادر أن قتيل حزب الله في القصف الإسرائيلي على كفرا يدعى فضل سليمان.

وكان حزب الله اللبناني ذكر في بيان في وقت سابق اليوم أن مقاتليه قصفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية على الحدود مع لبنان بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها “إصابة مباشرة”.

وأمس السبت، أكد حزب الله اللبناني مقتل قيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس، يدعى علي محمد حدرج، في هجوم إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان اليوم السبت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة في جنوب لبنان بلغ اثنين بعدما كانت قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم اودى بحياة أربعة أشخاص.

وفي وقت سابق أفادت الوكالة بأن القصف تم بطائرة مسيرة واستهدف سيارة على طريق بلدة البازورية.

تأتي تلك الضربات أتت بالتزامن مع استهداف إسرائيل لمنزل وسط العاصمة السورية دمشق، قتلت فيه مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس ونائبه، حيث نفذت إسرائيل الغارة عبر 3 طائرات حربية أطلقت صاروخين على حي المزة واستهدفت المبنى السكني وسوته بالأرض.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أسماء 4 مستشارين عسكريين إيرانيين قتلوا في سوريا من دون الكشف عن رتبهم.