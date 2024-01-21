جامعة فيلادلفيا تشارك في بطولة القدم الودية

وطنا اليوم:شارك فريق جامعة فيلادلفيا لكرة القدم في البطولة التحضيرية التي اقامتها جامعة الأميرة سمية بمشاركة 4 جامعات استعدادا لبطولة اتحاد الجامعات والتي ستقام في مدينة العقبة الشهر القادم.

وقد حصل فريق جامعة فيلادلفيا على المركز الأول بتعادله مع فريق جامعة العلوم التطبيقية 3 اهداف، وفوزه على فريق الجامعة الألمانية بفارق 3 اهداف، وعلى فريق جامعة الاميرة سمية بهدفين.