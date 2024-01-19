حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، استهداف جنود الاحتلال في محيط قاعدة خربة بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له، إن عناصره استهدفوا بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في جبل نذر ، محقيين إصابة مباشرة.

ولاحقا أعلن حزب الله استهداف جنود الاحتلال بين موقعي السماقة والرمثا بمزارع شبعا المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة

وفي وقت سابق أفادت مصادر بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف نقطة في ‎عيتا الشعب جنوبي لبنان، الجمعة، بعدد من الصواريخ.

وارتفعت عدد الغارات التي شنتها قوات الاحتلال، إلى 10 بين بلدة راميا وجبل بلاط جنوبي لبنان.

وأضاف أن الطيران الاستطلاعي للاحتلال استمر طوال ليل الخميس، حتى صباح الجمعة، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا الى مشارف مدينة صور اللبنانية.

وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد طائرة دون طيار طراز “UAV” اجتازت لبنان في المنطقة البحرية الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

واصل جيش الاحتلال استهدافه بالقنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق