انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يدخل يومه الثامن

وطنا اليوم:دخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يومه الثامن، الجمعة، وهو الأطول منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية ليث دراغمة قال إنه لا موعد محدد لإعادة خدمات الاتصالات في قطاع غزة، مؤكدا أن طواقم الصيانة كانت تخرج لأماكن القطع ويجري إصلاح بعضها عند الوصول لها بعد تنسيق خاص وصعوبة في الوصول بظل الوقائع على الأرض.

وحول البدائل أمام الغزيين شدد الدراغمة أنه لا يوجد بدائل إلا “الستلايت ” ولكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال أجهزة “الثريا” والتي تنتظر الموافقات، مضيفا أن هنالك تواصلا مع الجانب المصري لفتح خدمات التجوال ولكن للآن لم يجر تطبيق شيء على أرض الواقع.

وأكد أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من قطع الاتصالات ممارسة التكتيم على جرائمه المرتكبة في قطاع غزة.

ولفت دراغمة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقطع أيضا الخدمات في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت الخدمة انقطاعا في طولكرم وجنين.

وقال موقع “نتبلوكس” الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم، إن “الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق” منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية “بالتل” و”أوريدو فلسطين”، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت “بالتل” في منشور لها: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.

بدورها، قالت “أوريدو” في منشور مماثل: “مع استمرار العدوان على قطاع غزة الحبيب فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة”.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إيهاب صبيح بأن الاتصالات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) انقطعت مجددًا عن قطاع غزة، بشكل كامل في الوسط والجنوب، وما زالت خدمة شركة “أوريدو” تعمل في الشمال.

وأشار في بيان إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” المزودة للخدمة في هذه المناطق، لم تتمكن من الوصول للمقسم بسبب عدم وجود مسارات آمنة وصعوبة التنقل نتيجة للتدمير الهائل في الطرقات، بالإضافة لشح قطع الغيار.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من الاستهداف المستمر خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث وصل حجم الدمار فيه ما يزيد عن 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

ويوم السبت الماضي، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، استشهاد اثنين من طواقمها: نادر أبو حجاج وبهاء الريس، أثناء عملهما في إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهدف الاحتلال مركبة الشركة بقذيفة مباشرة.

وأشارت إلى أنه باستشهاد أبو حجاج والريس، يرتفع عدد الشهداء من طواقم الشركة منذ بدء العدوان إلى 13.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء العدوان، علما بأن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ الفلسطينيين وإسعافهم.