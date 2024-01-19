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غالانت : ملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ونقترب من اتخاذ القرار

19 يناير 2024
غالانت : ملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ونقترب من اتخاذ القرار

وطنا اليوم:نقلت صحيفة معاريف عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله لنظيره الأميركي لويد أوستن إن “أهداف الحرب لم تتغير، ونحن مصممون على الاستمرار حتى تحقيقها”.
وأضاف غالانت لنظيره الأميركي “ملتزمون بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان، ونقترب من اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنهم يفضلون إعادة السكان إلى الشمال “عبر تسوية ومستعدون -أيضا- للقيام بذلك عبر القوة العسكرية”، وفق قوله.
وأعرب الوزير غالانت عن تقديره لوزير الدفاع أوستن لدعمه الشخصي ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب دولة إسرائيل خلال هذه الفترة.


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