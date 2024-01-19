الاتحاد الآسيوي يغرم مرضي 1500 دولار بسبب قضية الشرفاء

وطنا اليوم:قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض غرامة قيمتها 1500 دولار على لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي بسبب رفعه شعار “قضية الشرفاء” دعما لغزو وفلسطين خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم الاثنين الماضي ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وقال اتحاد الكرة إنه تلقى اليوم عقوبة مرضي التي اقتصرت على عقوبة مالية فقط