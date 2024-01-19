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آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات حاشدة دعماً لقطاع غزة

19 يناير 2024
آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات حاشدة دعماً لقطاع غزة

وطنا اليوم:احتشد أردنيون عقب صلاة الجمعة، في مسيرات تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة الذين لا يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 105 وسط الحصار الكامل المفروض على القطاع.
وانطلقت المسيرات التضامنية في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، بهتافات تنديدية بالدعم الأمريكي للعدو الصهيوني وبصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال والنساء ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.
ويواصل الأردنيون تضامنهم مع القطاع في ظل سياسة الكيان الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.
ولا يزال كيان الاحتلال يستهدف المدنيين جوا وبرا وبحرا، مسجلا مجازر يرتقي على إثرها مئات الفلسطينيين غالبيتهم من الصغار والنساء، على وقع المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار فورا في القطاع.


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