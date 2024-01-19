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اليونيسف: الوضع في غزة تحول من كارثي إلى شبه انهيار

19 يناير 2024
اليونيسف: الوضع في غزة تحول من كارثي إلى شبه انهيار

وطنا اليوم:قال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف، تيد شيبان، إنه تمكن وخلال زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام إلى قطاع غزة واختتمت اليوم الخميس من التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية حول الاستجابة الطارئة وتقييم العمليات الإنسانية منذ آخر مرة زار فيها قطاع غزة قبل شهرين.
وأضاف تيد شيبان في بيان نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” على موقعها الإلكتروني، انه تمكن وخلال الزيارة من مقابلة الأطفال وعائلاتهم الذين يعانون من بعض أفظع الظروف التي شاهدها على الإطلاق، مشيراً إلى انه ومنذ زيارته الأخيرة إلى القطاع تحول الوضع من الكارثي إلى شبه الانهيار.
وبين بالقول “وصفت اليونيسف قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل ولقد قلنا أن هذه حرب على الأطفال، ولكن يبدو أن هذه الحقائق لا تجد من يسمعها”.


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