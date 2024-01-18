الاتحاد الآسيوي يتجه لمعاقبة لاعب النشامى محمود مرضي

وطنا اليوم:يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لفرض عقوبة على لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي لرفعه شعارا اعتُبر سياسيا خلال مباراة في كأس آسيا 2023 في قطر.

وقال مصدر، إن الاتحاد الآسيوي يتجه لفرض عقوبة على مرضي بسبب إظهاره “رسالة شخصية ذات فحوى سياسي”، ولـ”مخالفته لتعليمات الاتحاد الآسيوي”.

محمود مرضي نجم “النشامى” شارك في المباراة الأولى أمام ماليزيا وتألق خلالها بتسجيل هدفين، واحتفل بعد الهدف الأول بكشفه عن قميص داخلي كُتب عليه “هي قضية الشرفاء”.

ولفتت لحظة الاحتفال بعد هذا الهدف انتباه الجماهير ووسائل الإعلام، حيث اختار المرضي تكريس احتفاله لفلسطين. قام بعرض قميصه الداخلي مكتوباً عليه عبارة “هي قضية الشرفاء” ثم أشار بعلامة النصر، في لحظة تجسد التضامن مع القضية الفلسطينية.