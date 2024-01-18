نسبة رضا متميزة عن خريجي جامعة البترا في سوق العمل

وطنا اليوم:بينت دراسة تحليلية قام بها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة أن 90% من أرباب العمل راضون عن خريجي جامعة البترا العاملين في مؤسساتهم وشركاتهم، وقد شملت الدراسة (271) خريجًا وخريجة عاملين في (214) مؤسسة وشركة، و(28) تخصصًا من مختلف الكليات، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقوم بها الجامعة لأخذ التغذية الراجعة من أرباب العمل عن المخرجات التعليمية لجامعة البترا، ومدى تأثير خريجي الجامعة العاملين في هذه المؤسسات.

وقد أشاد الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة بنتائج هذه الدراسة التي تعكس جودة التعليم، وجهود أعضاء الهيئة التدريسية في إعداد جيل متمكن وواعد من الطلبة، وهذا يؤكد حرص الجامعة على تخريج طلبة مؤهلين وقادرين على إمداد سوق العمل بالخبرات والمهارات اللازمة التي تقوم الجامعة بتوفيرها لجميع طلبتها خلال دراستهم، والعمل على تنمية قدراتهم لعكس الصورة الإيجابية عن جامعة البترا ومخرجاتها التعليمية.