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الجيش: مصاب الميداني الأردني الخاص/2 يرقد بالمدينة الطبية وحالته مستقرة

18 يناير 2024
الجيش: مصاب الميداني الأردني الخاص/2 يرقد بالمدينة الطبية وحالته مستقرة

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى، نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.
وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، للاطمئنان على حالة المصاب الأولية والتي كانت مستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخاله إلى القسم المعني لمتابعة حالته الصحية.
يشار إلى أن إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع، ويضم كوادر طبية من جميع التخصصات، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.


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