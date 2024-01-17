الأرصاد: حرارة عشرينية حتى الإثنين

وطنا اليوم:قال مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تحليلات الخرائط والنماذج العددية تشير إلى اندفاع كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تميل الى الأجواء الدافئة قليلًا.

وأضاف آل خطاب، في بيان صحفي الأربعاء، أن الكتلة ترفع الحرارة، خلال الأيام القادمة، لتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات.

وتتوقع الإدارة أن تسجل العاصمة عمان خلال الفترة ما بين يوم غد الخميس إلى يوم الاثنين المقبل، درجة حرارة عظمى تصل ما بين (19- 20) درجة، بينما العقبة يتوقع أن تسجل (25 – 28) درجة.

ولفت إلى أن الحرارة ستعاود الانخفاض يوم الثلاثاء القادم؛ إذ ستعود مرة أخرى الأجواء الباردة، منوهًا إلى أنه يتم حاليًا في مركز التنبؤات متابعة دقيقة لحالة جوية مطرية يوم الثلاثاء.

ونبه آل خطاب المواطنين بعدم الالتفات الى أي نشرات تصدر هنا او هناك قد تؤدي الى ارباك المواطنين، علما بان الأرصاد الجوية تعمل على مدار الساعة طيلة ايام الأسبوع وبإمكان المواطنين الاستفسار عن حالة الطقس في أي وقت طيلة أيام الأسبوع بما فيها العطل الأسبوعية والدينية والرسمية او عن طريق الموقع الرسمي لإدارة الأرصاد الجوية وصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام واليوتيوب