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رسميا.. قطر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس آسيا

17 يناير 2024
رسميا.. قطر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس آسيا

وطنا اليوم:تأهل منتخب قطر إلى دور الـ 16 في كأس آسيا قطر 2023™ بعد فوزه على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.
بفضل هذا الفوز، احتلت قطر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وضمنت مكانًا في دور الـ 16. يأتي ذلك بعد فوزها الكبير في المباراة الأولى على لبنان 3-0.
من جهتها، تجمع المجموعة الأولى بين قطر (6 نقاط) والصين (2 نقطة) ولبنان (1 نقطة) وطاجيكستان (0 نقطة). وفي المرحلة الثالثة من الدور الأول، ستواجه قطر الصين، فيما ستلعب مباراة أخرى بين طاجيكستان ولبنان.
من الجدير بالذكر أن قطر تسعى لتحقيق أداء قوي في البطولة والتنافس على اللقب على أرضها في كأس آسيا 2023™


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