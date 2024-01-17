الحكومة: الأردن أبلغ إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بشأن سلامة المستشفيين في غزة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الأربعاء، إن الأردن أبلغ إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بشأن سلامة المستشفيين الميدانيين العاملين في شمال وجنوب قطاع غزة.

وعبر مبيضين وهو الناطق باسم الحكومة أيضا عن “أسفه” بعد إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني في خان يونس والأضرار البالغة التي لحقته جراء قصف إسرائيلي في محيطه.

لكنه قال إن هذا الاعتداء “لن يحول دون تقديم الرسالة التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة من الخدمات الطبية الملكية في جميع المستشفيات الموجودة على أرض فلسطين”.

مبيضين قال إن الأردن أعلن منذ بداية الحرب على غزة، أن “هذه المستشفيات تقوم بمهمة كبيرة وسط منطقة صراع وساحة حرب ومن المحتمل أن تتأثر أو يصاب أحد أفرادها بشظايا أو رصاصات قادمة من إسرائيل”، مشيرا إلى إبلاغ إسرائيل بـ “تحمل مسؤولياتها حول سلامة هذه المرافق الصحية المحمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.

وذكّر بأن الحكومة أعلنت سابقا بأنها “تقوم بتحقيقيات من خلال القوات المسلحة التي تقدم لها تقريرا، وثم تتناول هذا الأمر والمخرجات وتتعامل معه بموجب الأعراف والقوانين الدولية”.

وأشار مبيضين إلى تعرض أفراد في المستشفى الأردني 76 الذي أصبح لاحقا 77، للإصابة وتمت معالجتهم. وأكد أن المستشفى سيبقى رغم الطلب الإسرائيلي سابقا بترحيله.

وتابع أن الاعتداء على محيط المستشفى لن يغير الرسالة أو يغير دور الأردن الإنساني والإغاثي، تجاه القضية الفلسطينية.