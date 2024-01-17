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وفاة شاب بحادث دعس في معان

17 يناير 2024
وفاة شاب بحادث دعس في معان

وطنا اليوم:توفي شاب في الثلاثينات من العمر، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث دعس على الطريق الصحراوي النافذ من مدينة معان.
وقال مصدر طبي إن الشاب توفي فور وصوله إلى مستشفى معان الحكومي.
والجدير بالذكر بأن الطريق الصحراوي النافذ من مدينة معان غير مضاء، مع وجود أعمدة الإنارة فيه منذ أكثر من 8 شهور وسط مطالبات عدة من سكان المنطقة المحاذية للطريق من الجهات المختصة ولكن دون جدوى.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام بوقوع إصابة بين المتوسطة والبالغة، جراء حادث تصادم بين مركبتين باتجاه الزرقاء، بعد الجامعة الهاشمية، صباح الأربعاء.
ووفقا لإذاعة الأمن العام “أمن إف إم”، أشار التقرير المروري إلى أن الدوريات الخارجية تعاملت مع حادثي تدهور لمركبات، وقع أحدها على طريق عمان/الكرك نتج عنه اصابة واحدة، كما وقع حادث تدهور آخر لشاحنة محملة بمادة مادة الزيوت والديزل على طريق القويرة باتجاه الصحراوي، نتج عن الحادث انسكاب للحمولة وإصابة السائق


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