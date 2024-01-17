إعادة تفعيل منصة حقك تعرف لمحاربة الشائعات

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، الثلاثاء، إعادة تفعيل منصة “حقك تعرف”، التي ستتولى “محاربة الشائعات والأخبار غير الصحيحة” ضمن آلية عمل جديدة للمنصة تديرها كوادر من الوزارة.

المبيضين وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا، تحدث عن إطلاق وزارة الاتصال الحكومي لموقعها الإلكتروني الذي سيكون نافذة لإيصال المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور.

جاء ذلك، خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقدته الوزارة امس الثلاثاء.

وأكد المبيضين أن الحكومة تسعى إلى التناغم مع وسائل الإعلام بالحقيقة وإيصال المعلومات، ” ولا نحب أن يمارس أحد علينا وعظا من وراء البحار بما يجب أن يفعله الأردن تجاه الحرب على غزة”، مبينا أن “الأردن يعي ما يفعل، ولديه موقف قانوني وحضاري محترم، ولا أحد يزاود عليه”.

وأشار إلى أن الحكومة تقود جهدا كبيرا لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الظروف الإقليمية، سواء في غزة أو في مناطق الصراع في البحر الأحمر، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.