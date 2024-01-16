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ولي العهد يهنئ بفوز المنتخب الوطني بافتتاح مشواره الآسيوي

منذ ساعتين
ولي العهد يهنئ بفوز المنتخب الوطني بافتتاح مشواره الآسيوي

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد صورة للمنتخب الوطني عبر حسابه على انستغرام مهنئا بالفوز الكبير على منتخب ماليزيا.
وكتب ولي العهد: “مبارك الفوز لنشامى منتخبنا.. وكل التوفيق في مبارياتنا القادمة”
وافتتح المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2023 بفوز كبير على نظيره الماليزي بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجنوب ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات .
وسجل أول أهداف النشامى اللاعب محمود مرضي في الدقيقة (12) ، وأضاف موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة (18) .
وفي الدقيقة الثانية والثلاثين عاد محمود مرضي وأضاف ثاني أهدافه وثالث أهداف النشامى في اللقاء، فيما سجل التعمري رابع أهداف النشامى.
وبهذا الانتصار رفع المنتخب الأردني رصيده الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف .


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