الأمن: التتابع وتغيير المسرب أبرز مسببات الحوادث خلال المنخفض

وطنا اليوم:قالت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام، صباح الاثنين، إن التتابع القريب وتغيير المسرب بشكل مفاجئ ابرز مسببات الحوادث المرورية خلال المنخفض الجوي الآخير.

و قال مندوب عمليات إدارة السير إن كافة الطرق تشهد نشاطاً ملحوظاً وكثيف وتم توزيع مجموعات السير على كافة المواقع التي تحتاج إلى رقابة مرورية لضمان بيئة مرورية آمنة على مداخل العاصمة ومخارج الأنفاق والجسور .

وأضاف، أن التتابع القريب تسبب بحادث بين أربع مركبات يوم أمس في منطقة الإستقلال على نهاية نفق الدوار الرابع، نتج عنه أضرار بسيطة وتم التعامل معه من قبل مجموعات السير على وجه السرعة، وفق إذاعة الأمن العام.

كما تم التعامل مع تعطل “آلية ثقيلة” على يمين الشارع ما بعد جسر الدوار الثامن باتجاه دوار الشعب حيث تم تثبيت دورية وإعطاء إرشادات لسائقي المركبات .

من جانبه، قال مندوب عمليات الدوريات الخارجية إن المجموعات منتشرة منذ ساعات الصباح الأولى لضبط المخالفات الخطرة المتحركة والثابتة وتفعيل دور الرقابة الآلية و الثابتة والمتحركة على كافة الطرق الخارجية موضحاً أن الطريق الصحراوي يشهد حركة مرورية كثيفة .

وحول أبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية قال إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ تسبب بحادث تدهور مركبة على طريق اربد – عمان ما قبل جامعة اربد الاهلية بدون إصابات وتم رفع العوائق عن الشارع العام من قبل مجموعات الدوريات .

في حين تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 90 الى 175كم /بالساعة ضمن اختصاص دوريات الأزرق، وتم اجراء المقتضى القانوني بحق السائق .

وفي ختام حديثهما دعا مندوبي الإدارات المرورية إلى ضرورة التقيد بالسرعات المقررة والإلتزام بالمسرب المخصص والابتعاد عن تغيير المسارب بشكل مفاجئ , والمسير بأقل من السرعات المقررة بحسب الحالة الجوية والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واستعمال حزام الأمان والابتعاد عن مشتتات الانتباه , وعدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس خلال قيادة المركبة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية، وعدم التردد بطلب المساعدة على الرقم الموحد “911” إذا دعت الحاجة لذلك.