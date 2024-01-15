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رسالة جديدة من القسام لعائلات المحتجزين: حكومتكم تكذب

منذ 3 ثواني
رسالة جديدة من القسام لعائلات المحتجزين: حكومتكم تكذب

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة لمحتجزين لديها بعنوان “حكومتكم تكذب”.
وظهر في الفيديو 3 محتجزين، وهم نوعا أرغماني وتبلغ 26 عاما وتسكن في مستوطنات بئر السبع المحتلة، ويوسي شرعابي 53 عاما، وتايس فيرسكي يبلغ 38 عاما، ويسكن في تل أبيب.
وقالت المحتجزة نوعا أرغماني لحكومة نتنياهو: أقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا، فيما وجه المحتجز وتايس فيرسكي رسالة لنتياهو قال فيها: “من فضلك أوقف الحرب وأعيدنا إلى البيت”.
وقال المحتجز ويوسي شرعابي، لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب.
وقالت القسام في رسالتها لعائلات المحتجزين: “سنخبركم غدا (اليوم) بمصيرهم.. حكومتكم تكذب”.


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