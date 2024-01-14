أكسيوس: بايدن يفقد صبره وأغلق الهاتف بوجه نتنياهو

وطنا اليوم:افاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أغلق الهاتف بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال آخر مكالمة بينهما، في دليل جديد على توسع الخلاف بينهما جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 100 يوم.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن آخر مرة تحدث فيها بايدن ونتنياهو كانت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحدثت فيها الواقعة المذكورة.

وبعد مضي 100 يوم على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الوحشية الإسرائيلية بالتعامل مع المدنيين الأبرياء في قطاع غزة واستهدافهم بشكل واضح من قبل جنود الاحتلال، وعدم تقليل حدة العمليات العسكرية بدأت تل أبيب تفقد حلفاءها بشكل متتابع.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أميركيين كبار محبطون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ وذلك لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على غزة.

وتحدث الموقع عن بدء نفاد صبر الرئيس بايدن تجاه رئيس وزراء الاحتلال، حيث تقلق الإدارة الأمريكية من عدم التزام الاحتلال بتقليل حدة العمليات العسكرية في القطاع.

وأضاف: “إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى “إسرائيل”، أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض وداخل الوزارة”.

وأكد أن بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة “إسرائيل” لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه.