الأخصائية النفسية منى شطا: أسباب الحب في علم النفس تتجاوز المشاعر كثيرًا

أخصائية نفسية: الحب شعور معقد يتجاوز المشاعر إلى العوامل النفسية والبيئية

«منى شطا» توضح مراحل الحب في علم النفس من الانجذاب إلى الالتزام

وطنا اليوم:قالت الأخصائية النفسية منى شطا، خبيرة العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، إن الحب هو شعور معقد يتجاوز المشاعر إلى العوامل الفسيولوجية والبيئية.

وأضافت شطا، أن الحب هو حاجة أساسية للإنسان، فهو يوفر له الشعور بالسعادة والرضا والراحة، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في بناء العلاقات الاجتماعية والعائلية.

وأوضحت الأخصائية النفسية أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الحب، منها: العوامل الفسيولوجية، والتي تلعب الهرمونات فيها دوراً رئيسياً في الحب، حيث تفرز الغدد الصماء بعض الهرمونات التي تؤثر على مشاعر الحب، مثل الدوبامين والأوكسيتوسين والفازوبرسين.

وكذلك العوامل النفسية، حيث تلعب تلك العوامل دوراً كبيراً في الحب، وتلعب معها التجارب السابقة والشخصية والثقافة والتعليم دورًا في تحديد مشاعر الحب.

وتأتي العوامل البيئية، لتلعب البيئة المحيطة دوراً في الحب، حيث تلعب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية دورًا في تشكيل مشاعر الحب.

وأشارت شطا إلى أن الحب يمر بمراحل مختلفة، فالمرحلة الأولى، تسمى بمرحلة الانجذاب، وهي المرحلة التي يتم فيها التعرف على الطرف الآخر وجذبه، وتأتي الثانية، وتسمى بمرحلة التعلق، وهي المرحلة التي يتم فيها تكوين علاقة وثيقة بين الطرفين، وتكون الثالثة مرحلة الالتزام، وهي المرحلة التي يتم فيها التعبير عن الحب والاحتفاظ بالعلاقة.

وأكدت الأخصائية النفسية أن الحب هو شعور جميل وضروري للإنسان، ولكن يجب أن يكون مبنياً على أساس سليم من التوافق والاحترام والتفاهم.

بود كاست عن الحب في علم النفس

تعريف بالأخصائية النفسية منى شطا

أخصائية نفسية ، خبيرة العلاقات الاسرية وتعديل السلوك، والمشرف العام

على إصدار زاوية نفسية الصادر بالتعاون مع مبادرة انماء (اليونيسف)

مدرب معتمد للتدريب النفسي والاجتماعي

مدرب معتمد من اليونيسف في التربية الإيجابية وتعديل السلوك

عضو دائم بلجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة

خبير معتمد بمحكمة الطفل