افتتاح أسطوري لبطولة كأس آسيا وفلسطين حاضرة بقوة

وطنا اليوم:انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الجمعة، بطولة كأس آسيا 2023، والتي تستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

وافتتح البطولة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في استاد لوسيل المونديالي الذي شهد ختام بطولة كأس العالم 2023.

واستغرق حفل الافتتاح قرابة ساعة كاملة شهدت خلالها الجماهير الحاضرة عروضا بصرية وصوتية دمجت التقنيات الحديثة مع التراث والأصالة التي تتميز بها المنطقة العربية، حيث سردت تاريخا طويلا من العراقة والحضارة التي تميز العرب عن باقي الشعوب، كما شهد الافتتاح عروضا موسيقية بمشاركة فنانين آسيويين وعالميين يحظون بشهرة واسعة.

شهد حفل الافتتاح رسائل داعمة للشعب الفلسطيني، وذلك تضامنا مع ما يتعرض له سكان غزة التي ترزح تحت عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من تشرين الأول الماضي. حيث قام كابتن منتخب قطر بمنح شرف أداء قسم البطولة لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط، وذلك في تغيير غير مسبوق لبروتوكول الافتتاح الذي تشهده البطولة كل أربع سنوات.

كما قامت فرقة فنية ترتدي الزي الشعبي الفلسطيني، بأداء أغان فلسطينية تراثية.

وشهد حفل الافتتاح كذلك عرضا بصريا مدمجا روى الفصلَ المفقود من كتاب كليلة ودمنة، الشهير الذي يتكوَّن من 15 فصلًا، تحتوي جميعها على قصص خيالية أسطورية بأبطال تشبيهية من الطيور والحيوانات.

كما تحدثت خلال الافتتاح مجموعة من الحيوانات عن الطبيعة القطرية عبر عدة عروض بصرية مميزة تقول في مجملها “نحن من الصحراء، والصحراء منا، نحن قلبها الخافق.. كليلة ودمنة، وشمل العرض حيوانات الصقر والذئب والسلحفاة التي تعيش في صحاري قطر.

وفي لفتة مميزة تعكس أصالة قطر وشعبها وتمسكها بعاداتها وتقاليدها وهويتها الدينية، رحبت اللجنة المنظمة للبطولة بجماهير ومشجعي كأس آسيا عبر هدايا تذكارية لكل مشجع حضر الافتتاح، احتوت على كتاب الفصل الأخير من كليلة ودمنة، وكتيب عن حفل الافتتاح، إلى جانب سوار مزين بالذهب ومسبحة، حيث وضعت داخل أكياس هدايا فوق كل كرسي داخل استاد لوسيل.و وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، حيث كانت استضافتها للمرة الأولى عام 1988، فيما استضافتها المرة الثانية عام 2011.

وستقام مباريات النسخة الحالية من البطولة على أرضية سبعة من الاستادات المونديالية التي استضافت مباريات كأس العالم 2022.

ويلعب المنتخب الوطني الأردني ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، فيما يخوض مباراته الأولى يوم الاثنين المقبل أمام ماليزيا، بينما يلعب أمام منتخب كوريا في 20 كانون الثاني الجاري، ثم مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات مع البحرين في 25 من ذات الشهر