رغم البرد والامطار..الأردنيون يواصلون الوقفات التضامنية مع أهل غزة

وطنا اليوم:لم تمنع الظروف الجوية القاسية الأردنيين من المشاركة في المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، وذلك تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبسلاح ودعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

وجدد الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلمين الأردني والفلسطيني، بالإضافة إلى علم جنوب افريقيا.

وجاءت المسيرة بتنظيم من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، بالإضافة إلى فعاليات شبابية وشعبية.

ووجه المشاركون التحية لدولة جنوب أفريقيا التي تخوض معركة قانونية في محكمة العدل الدولية في دعوى إبادة جماعية رفعتها ضدّ الكيان الصهيوني.

كما وجّه المشاركون التحية لليمن والقوات اليمنية التي هبّت لمناصرة الأهل في غزة عبر قصف أهداف صهيونية وأمريكية في البحر الأحمر.

وحملت المسيرة عنوان، “لا تهجير… صمود ومقاومة حتى التحرير والعودة”، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع والإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني التي تقترب من 100 يوم