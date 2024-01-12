كشف تأثير الإيحاءات الجنسية في الإعلانات التجارية وصور الخداع والتضليل

أ. د هاني الضمور

في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في استخدام الإعلانات للإيحاءات الجنسية، خاصة تلك التي تجسد استغلال المرأة لتسويق منتجات مثل العطور ومستحضرات التجميل والساعات والمستلزمات الجمالية. إنها ليست مسألة أخلاقية فقط، بل تؤثر بشكل كبير على كيفية استهلاكنا وتصوّرنا للقيم الاجتماعية.

استخدام الصور المثيرة يجعل المرأة سلعة تجارية ويعزز الصور النمطية الضارة. قد تحقق هذه الحملات أهدافاً مالية، ولكنها تفتقر إلى تعزيز ثقافة استهلاكية واعية. بدلاً من ذلك، تشجع على الادمان الشرائي، مما يقلل من أهمية اتخاذ قرارات مستنيرة.

تعزيز هذه الحملات لمعايير جمال غير واقعية غالباً يؤدي إلى شعور بالإحباط والضغط الاجتماعي للتكيف. بعيداً عن التأثير على تقدير الذات، فإنها تساهم في تحول القيم، حيث يتم التركيز على المظهر الخارجي والأمتعة المادية على حساب صفات مثل الأصالة والتفاهم.

يجب على صناعة الإعلانات إعادة تقييم نهجها وتبني معايير أخلاقية تولي الاحترام والتنوع أولوية. حان الوقت للانتقال بعيدًا عن استغلال الجسد والتوجه نحو إعلانات مسؤولة تتماشى مع القيم الاجتماعية.

بصفتنا مستهلكين، نحن نحمل القوة في تشكيل منظر الإعلانات. دعونا نقترب منها بروح نقدية، ندرك التكتيكات التلاعبية ونسأل عن تأثير الإيحاءات الجنسية على تصوراتنا وسلوكياتنا. من خلال تعزيز الوعي، نمنح أنفسنا القوة لاتخاذ قرارات مستنيرة والمطالبة بإعلانات تحترم ذكائنا وقيمنا.

في الختام، يتطلب الارتفاع الملحوظ في استخدام الإيحاءات الجنسية في الإعلانات انتباهنا ونقدها بشكل حاسم. تُعتبر هذه الرسالة دعوة للعمل، حثاً على المستهلكين ليكونوا حذرين، ويستجيبوا لممارسات الإعلان التلاعبية، ويطالبوا بالانتقال نحو إعلانات أخلاقية ومسؤولة. دعونا نعمل معًا نحو ثقافة تقدر الأصالة والتنوع والوعي بدلًا من تحقيق مكاسب تجارية خادعة وزائلة.

أ. د هاني الضمور

استاذ التسويق والتسويق الدولي