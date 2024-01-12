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وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/76 لأرض الوطن

منذ ساعة واحدة
وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/76 لأرض الوطن

وطنا اليوم:وصلت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة /76، مساء الخميس، إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي تجاه الأهل والأشقاء في قطاع غزة، وفق بيان للقوات المسلحة الأردنية.
وأكدت القوات المسلحة، أن مشاركة مرتبات المستشفى الميداني في غزة، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وكانت قد غادرت أرض الوطن أمس الأول مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/77، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أرسلت أول مستشفى ميدانياً إلى قطاع غزة في عام 2009 لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في القطاع


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