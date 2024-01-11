حزب الله وجيش الاحتلال يواصلان الهجمات عبر الحدود

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ ردا على الهجمات الإسرائيلية، التي قتلت اليوم الخميس مسعفين في هيئة صحية تابعة للحزب، وذلك في وقت يجري فيه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين مباحثات في بيروت دعا خلالها إلى التهدئة.

وقال حزب الله في بيانات متتالية إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في تل شعر وتحقيق إصابات مباشرة فيه، كما استهدف -أيضا- بالصواريخ جنودا إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال شنه هجمات أصابت مبان عسكرية وموقعا عسكريا وبنى تحتية في لبنان.