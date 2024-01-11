قوات الاحتلال تغتال قائد كتيبة جبع جنوبي جنين

وطنا اليوم:أفادت مصادر فلسطينيّة أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة جبع قضاء جنين، وحاصرت منزلًا، ما أدى لاستشهاد الاسير المحرر وقائد كتيبة جبع مجدي فشافشة، ظهر الخميس.

وأفادت (وفا)، باستشهاد الأسير المحرر مجدي عوني فشافشة (37 عامًا) برصاص الاحتلال، عقب محاصرة منزله في البلدة.

وكانت وحدات خاصة إسرائيلية “مستعربون” قد حاصرت منزلًا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات.