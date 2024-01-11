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58.5 ألف مراجع للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة ونابلس

منذ ساعتين
58.5 ألف مراجع للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة ونابلس

وطنا اليوم:نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.
وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العاملة للقوات المسلحة، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 6566 عملية جراحية، منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 37599 مراجعا، إلى جانب 563 دخولا إلى أقسام المستشفى.
كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإلى غاية اليوم الخميس، 497 عملية جراحية.
وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 20936 مراجعة، إلى جانب 106 حالات دخول، وصرف 13060 وصفات طبية.


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