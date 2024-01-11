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المياه: ارتفاع نسبة تخزين السدود في الأردن

منذ 3 ساعات
المياه: ارتفاع نسبة تخزين السدود في الأردن

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى 37 في المئة.
وأضافت الوزارة في بيان مقتضب الخميس، أن نسبة التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 96.5 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية تبلغ 33.4 في المئة من الطاقة التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.
وأوضحت الوزارة أن أعلى كمية هطول أمطار سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت في ناعور/العاصمة عمان، بواقع 7.1 مليمتر.
وفي سياق متصل، تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية استمرار توافد المزيد من السحب الممطرة نحو الأردن خلال الساعات القادمة.
وتترافق السحب بأمطار متفاوتة الغزارة، تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، نتيجة لمنخفض جوي يتمركز حاليا فوق الأراضي السورية.
وتزداد فرص الأمطار مع ساعات العصر والمساء، وتستمر خلال ساعات الليل والجمعة، بحيث يكون الطقس باردا وغائما وماطرا على فترات، كما يتوقع تشكل الضباب أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تعمل على إثارة الغبار في المناطق والطرق الصحراوية، وذلك بحسب “طقس العرب”.


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