الخارجية تتابع حادثة مقتل أردني بسطو مسلح في شيكاغو

وطنا اليوم:قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة، الخميس، إن الوزارة تتابع حادثة مقتل مواطن أردني إثر سطو مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته لمكان عمله في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وأوضح السفير القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في واشنطن تتابعان مع السلطات الأميركية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة، للوقوف على مجرياتها، ومعرفة مرتكبيها وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.

وأضاف أن السفارة الأردنية في واشنطن باشرت اتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة، المتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن بالتنسيق من ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.