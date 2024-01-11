كريس كريستي يعلن انسحابه من السباق الرئاسي

وطنا اليوم:أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، تعليق حملته الانتخابية وانسحابه من سباق الحزب الجمهوري قبل أيام فقط من المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، مستسلمًا للضغوط المتزايدة للانسحاب من السباق لتراجع حظوظه في استطلاعات الراي في مقابل التقدم الكبير الذي يحرزه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وتدشّن هذه الانتخابات سباقًا جمهوريًا يطغى عليه الرئيس السابق ترمب، الذي يواجه تهمًا اتحاديّة. وقال كريستي في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في مدينة ويندهام بولاية نيو هامشير “سأعلق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة”.

وكريستي (61 عامًا)، كان من مؤيّدي ترمب لكنّه أصبح من أشدّ منتقديه الجمهوريين.