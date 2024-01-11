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بنك ABC في الأردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية بعنوان مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق

منذ 3 ثواني
بنك ABC في الأردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية بعنوان مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق

وطنا اليوم:قام بنك ABC في الأردن بتجديد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية والتعليم وبرعاية جمعية البنوك في الأردن وذلك لدعم المدارس الحكومية وفي ذات الوقت للمحافظة على البيئة تحت عنوان “مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق” يتم من خلالها إعادة تدوير الورق واستبداله بورق جديد.

وتعزيزا للمسؤولية المجتمعية فقد أبدى البنك رغبته في المشاركة بالمبادرة والمساهمة في دعم المدارس الحكومية من خلال منح مؤسسة الأميرة عالية كافة عوائد استبدال الورق التالف لديه بحيث يقوم البنك باستبدال الورق التالف بمواعين ورق بحجم A4 ولتقوم المؤسسة بتوزيعها على مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم وبالتالي لتقوم بتوزيعها على المدارس الحكومية المحتاجة في المملكة مجاناً.

وقد وقع مذكرة التفاهم عن بنك ABC السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن، وسمو الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة / المدير التنفيذي لمؤسسة الأميرة عالية، وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم. كما وقد تم توقيع هذه المذكرة برعاية جمعية البنوك في الأردن ويمثلها رئيس مجلس إدارة الجمعية.


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