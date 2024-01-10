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إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في 33 قضية

منذ 3 ثواني
إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في 33 قضية

وطنا اليوم:أتلفت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، اليوم، كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضبطت في (33) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.
ويأتي هذا الإتلاف ضمن جهود المديرية المبذولة لتنفيذ أحكام القانون وحماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها.
وشملت كميات المواد المخدرة التي تم إتلافها في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب (10,075,350) حبة من مادة الكبتاجون و(7) كغم من مادة الماريجوانا و(37,500) حبة مخدرة و (134) كغم من مادة الكوكائين و (3752) كغم من مادة الحشيش.
وتعمل مديرية الأمن العام بجهود حثيثة مبذولة على مدار الساعة لمحاربة آفة المخدرات وملاحقة المتورطين بها، بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والجمارك الاردنية، والمؤسسات الوطنية المعنية كافة.
ويشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بإشراف لجنة خاصة برئاسة المفتش العام في مديرية الأمن العام، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم إتلافها في أفران خاصة تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية لصهرها، وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.


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