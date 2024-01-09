إخلاء جثمان متوفى إثر سقوطه داخل حفرة بالزرقاء

وطنا اليوم:أخلت كوادر فريق البحث والإنقاذ الدولي بالتعاون مع مرتبات دفاع مدني الزرقاء جثمان شخص متوفى الله إثر سقوطه داخل حفرة بعمق 27 مترا وبقطر لا يتجاوز 100سم بعد أن بذلت جهود مضنية استمرت 24 ساعة عمل متواصلة.

وبين مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد محمد خريسات في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه ومنذ تلقي بلاغ من ذوي الشخص الثلاثيني الذي سقط داخل الحفرة هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع واستخدمت أحدث المعدات التي تتناسب مع هكذا حوادث. .

وأضاف أنه وبسبب عمق وضيق الحفرة تم استدعاء فريق البحث والإنقاذ الدولي للتعامل مع الحادثة، والذي وصل إلى الموقع بشكل فوري، وقام بالوصول الشخص داخل الحفرة باستخدام اسطوانات الأوكسجين الخاصة إلا أن الشخص كان قد فارق الحياة.

وعلى أثر ذلك تم الاستعانة بآليات حفر ثقيلة والنزول بمحاذاة الجثة من مكان قريب بعد أن تم تأمينها خوفاً من سقوط الأنقاذ والأتربة على الشخص المتوفى وبعد مرور 24 ساعة تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء الجثمان إلى الطب الشرعي ليصار إلى استكمال الإجراءات